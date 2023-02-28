Пташка б'ється у вікно або залетіла в кімнату: які зміни чи новини варто очікувати

Споконвіку люди спостерігали за птахами і робили висновки на основі їхньої поведінки. Птахи є символом доленосного знака і їхня поява в будинку віщує для господарів кардинальні зміни, але вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Сьогодні UAportal розповість, чи варто боятися такого знаку від природи і як правильно трактувати появу птаха у вашому житті.

Як залетів птах

Через балконні двері

Якщо птах проник у будинок через балконні двері, значить скоро власники розбагатіють. Причому йдеться не лише про матеріальні цінності, а й про інше "багатство" — поповнення сімейства. Згідно з іншим трактуванням, це до швидкого приїзду рідні. Можливо, приїде одразу кілька людей.

Через вікно

Якщо птах залетів у вікно квартири верхнього поверху, не варто шукати в її появі таємного змісту. Вона могла залетіти випадково, в азарті полювання на здобич. Коли таке відбувається на нижньому поверсі, прикмети кажуть, що це може бути звістка від покійного родича. Також у таких забобонах бачать ознаку великої втрати — фінансової чи психологічної.

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Через димар

Одна з найнеприємніших прикмет. Птах, що потрапив у будинок через димар, передрікає хвороби чи швидку смерть. Особливо погано, якщо птах помер усередині. Якщо він ще дихає, власники будинку повинні відразу ж допомогти бідній птиці вибратися з ув'язнення. У такому разі результат справ може виявитися не таким сумним.

Через вхідні двері

Птах, що залетів у будинок через вхідні двері, означає далеку подорож чи несподіваних гостей. Є ще одне трактування, неприємне. Воно каже, що така подія передбачає господареві хворобу. Натомість, якщо пернатий залетить через основний вхід у будинок до молодят, то незабаром вони стануть батьками.

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Коли птах б'ється у вікно

Народне повір'я каже, якщо птах б'ється у вікно, на власника будинку чекають неприємні ситуації: від хвороб до смерті. Вважається, що птиця в цьому випадку — посланець світу мертвих, який намагається попередити господаря про біду, що насувається.

Якщо таке сталося, господареві будинку треба нагодувати пташину зі словами: "Прилітай за їжею, а не душею". Якщо птах, що бився об скло, вже відлетів, потрібно нагодувати інших пташок, примовляючи те ж саме. Хороше трактування такої забобони теж є. Наприклад, якщо пернатий наполегливо стукає дзьобом у віконце незаміжньої дівчини, швидше за все, скоро вона піде під вінець. Для неодружених юнаків прикмета не працює.

Птах ударився об вікно один раз і полетів

Такий знак свідчить про те, що хтось із близьких згадує про тебе, причому у позитивному ключі. Також зверни увагу, який птах постукав у вікно. Якщо це синичка, голуб чи ластівка, нічого поганого не станеться. Ластівка — до успіху в любовних справах, а синочка і голуб — до успіху у важливій ситуації. Плюсом буде, якщо у птиці в дзьобі чи лапках буде гілочка — це до багатого столу, грошей та гостей.

Якщо птах розбився об вікно

Одна з найсумніших прикмет. Означає смерть когось із тих, хто живе в будинку. Іноді вона говорить про природний катаклізм, що насувається. Власнику будинку можна відвести погану прикмету, запросивши друзів до себе у гості.

Якщо на вікні залишилося пір'я або тріщина

Прикмета каже власнику будинку, що незабаром станеться щось, що принесе до його будинку сум та тривогу. Оскільки самого птаха немає, а залишився тільки його слід, то передбачити, звідки саме прийде біда, неможливо.

Куди залетів птах

Важливо розглядати прикмету з усіх боків, у тому числі з огляду на місце, куди залетіла пташка.

В кімнату

Власнику потрібно бути готовим до збитків та неприємних подій. Виняток, коли у будинку є дівчина, яка бажає вийти заміж. Тоді птах – символ швидкого весілля.

На кухню

Прикмета не несе нічого поганого. Навпаки, означає галасливу домашню вечірку з розмовами на кухні до ранку.

Які птахи — вісники гарних і поганих звісток

Голуби

Ці птахи — провісники гарних новин, а якщо вони наслідили на вас — чекайте багатства. Також голубки означають поповнення родини.

Синиці

Синички символізують радість та щастя, особливо якщо виглядають здоровими. Нерідко вони "передають привіт" від близьких, які далеко. Тож можна у день, коли синичка залетить до вас в будинок чи постукає у вікно, зателефонувати рідним. Швидше за все виявиться, що вони вас згадували нещодавно.

Ворони

Ворони у православ'ї уособлювали неприємні та похмурі події. Індіанці та вікінги, навпаки, наділяли цього птаха містичними силами. Але якщо ми наголошуємо на прикметах слов'ян, то тут ворони — гінці поганих подій.

Сороки

Поява сороки означає зустріч із порожніми та дурними людьми. Якщо вона б'ється у вікно і наполегливо цокоче, значить про господаря розпускають плітки. Якщо в будинку перебуває хвора людина, сорока говорить про швидке одужання.

Горобці

Горобець у будинку не несе проблем. Це знак, що віщує приємну подію. Наприклад, гостей із радісними новинами.

Побачивши пташок у своїй хаті, не панікуйте, а спробуйте задобрити їх їжею і після вкажіть шлях на волю. Не приймайте близько до серця погані значення прикмет, адже це лише припущення наших предків. Необов'язково, що все станеться саме так.

Нагадаємо, UAportal розповів, чому не можна обмітати людину віником під час прибирання. Дані маніпуляції можуть спричинити неприємності в особистому житті, проте можна від них захиститись.

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