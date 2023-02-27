Чому не можна вбивати павуків в будинку та що робити, якщо це сталося

Павуки мешкають у кожній оселі. Навіть якщо ви їх не помічаєте, вони все одно знаходяться поряд із нами. Вбивство павука здавна вважається поганою прикметою. UAportal з'ясував чим загрожує така дія в повсякденному житті.

У давнину павуків шанували, оскільки вважали людськими помічниками. Одна з легенд свідчить, що чоловіка, який поширював християнство, шукала влада, але не змогла знайти. Бо провидець сховався у печері з павуками. Солдати не стали перевіряти печери, оскільки вважали, що людина злякається павутиння, темряви і безпосередньо комах. Тоді павуки врятували життя людині.

Вважається, що якщо віруючий християнин вб'є павука, то накличе на себе страшний гріх, який доведеться відмолювати до кінця життя. Загибель павука від рук православної людини назавжди відштовхує від неї удачу, благополуччя і особисте щастя, а також ставить на ньому друк злиднів, хвороб і вічного горя.

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Також павуки та їх павутиння часто використовувалися шаманами, народними цілителями для лікування хвороб. Вже зараз вчені розвінчали корисні властивості павутиння, незважаючи на те, що вона складається з білка, вилікувати хоч щось у неї не вийде. А от отрута деяких видів павуків дійсно використовувалася для лікування недуг.

Якщо розглядати питання з боку езотерики, то павуки здавна були символами удачі і мудрості. Сам по собі павук – це, буквально, священний ґрааль мудрості і довголіття, а павутина, яку він плете – захист від бід і напастей. Тобто, якщо у вашому будинку висить павутина - вся негативна енергетика ззовні стикається з мережами і застряє в них.

Членистоногі хижаки є важливою частиною екосистеми. Більшість часу вони плетуть павутиння, куди потрапляють мурахи, комарі та інші переносники захворювань. Існують у домашніх умовах павуки, які полюють на москітів. І ось знову павуки допомагають людям не підхопити хворобу.

Всупереч міфам, павуки майже ніколи не повзають по сплячих людях. Хропіння, сопіння і навіть простого дихання достатньо, щоб відлякнути домашніх членистоногих.

З павуками пов'язано багато прикмет. Наприклад, якщо павук плете павутину в новому житлі, це принесе сім'ї достаток та удачу.

А вбивство павука обов'язково призведе, якщо не до дощу, то до бідності і знову – до хвороб.

Якщо павук спустився павутинням на голову чи одяг людини, на неї чекає приємний сюрприз, поліпшення матеріального становища.

Тому не варто вбивати павука, краще акуратно струсити його або віднести на вулицю в долонях чи аркуші паперу.

Що робити, якщо вбив павука

Якщо так вийшло, що ви вбили членистоногого випадково або через великий страх до них, тоді варто правильно провести обряд, щоб не притягнути в будинок біду.

Обережно перекладіть павука на білий папір або серветку і підійдіть до вікна. Промовте наступні слова: "Дякую за твою службу в цьому домі та великий вклад в захист нашого простору. Я відпускаю твою душу до твоїх предків". Після цього обережно здмухніть павука. Ні в якому разі не змивайте членистоногого в унітаз, щоб не притягнути в дім проблеми, пов'язані з водою.

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