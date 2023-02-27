Почему нельзя убивать пауков в доме и что делать, если это произошло

Пауки живут в каждом доме. Даже если вы их не замечаете, они все равно находятся рядом с нами. Убийство паука издавна считается дурной приметой. UAportal выяснил, чем угрожает такое действие в повседневной жизни.

В древности пауков чтили, поскольку считали человеческими помощниками. Одна из легенд свидетельствует, что распространявшего христианство человека искала власть, но не смогла найти. Ибо провидец спрятался в пещере с пауками. Солдаты не стали проверять пещеры, поскольку считали, что человек испугается паутины, тьмы и непосредственно насекомых. Тогда пауки спасли жизнь человеку.

Считается, что если верующий христианин убьет паука, то повлечет на себя страшный грех, который придется отмаливать до конца жизни. Гибель паука от рук православного человека навсегда отталкивает от него удачу, благополучие и личное счастье, а также ставит на нем печать нищеты, болезни и вечное горе.

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Также пауки и паутины часто использовались шаманами, народными целителями для лечения болезней. Уже сейчас ученые развенчали полезные свойства паутины, несмотря на то, что она состоит из белка, вылечить хоть что-то у нее не получится. А вот яд некоторых видов пауков действительно использовался для лечения недугов.

Если рассматривать вопросы со стороны эзотерики, то пауки издавна являлись символами удачи и мудрости. Сам по себе паук – это, буквально, священный грааль мудрости и долголетия, а паутина, которую он плетет – защита от бед и напастей. То есть, если в вашем доме висит паутина – вся отрицательная энергетика извне сталкивается с сетями и застревает в них.

Членистоногие хищники являются важной частью экосистемы. Большинство времени они плетут паутину, куда попадают муравьи, комары и другие переносчики заболеваний. Есть в домашних условиях пауки, которые охотятся на москитов. И вот снова пауки помогают людям не подхватить болезнь.

Вопреки мифам, пауки почти никогда не ползают по спящим людям. Храп, сопение и даже простого дыхания достаточно, чтобы отпугнуть домашних членистоногих.

С пауками связано много примет. К примеру, если паук плетет паутину в новом жилище, это принесет семье достаток и удачу.

А убийство паука обязательно приведет, если не к дождю, то к бедности и снова – к болезням.

Если паук спустился паутиной на голову или одежду человека, ее ждет приятный сюрприз, улучшение материального положения.

Поэтому не стоит убивать паука, лучше аккуратно стряхнуть его или отнести на улицу в ладонях или листе бумаги.

Что делать, если убил паука

Если так получилось, что вы убили членистоногого случайно или из-за большого страха к ним, тогда следует правильно провести обряд, чтобы не привлечь в дом беду.

Осторожно переведите паука на белую бумагу или салфетку и подойдите к окну. Произнесите следующие слова: "Спасибо за твою службу в этом доме и большой вклад в защиту нашего пространства. Я отпускаю твою душу к твоим предкам". После этого осторожно вздохните паука. Ни в коем случае не смывайте членистоногого в унитаз, чтобы не привлечь в дом проблемы, связанные с водой.

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