Почему нельзя спать головой на север и как выбрать правильное положение для сна

В нашей жизни очень много предрассудков связано со сном. И неудивительно, ведь он занимает большую часть нашего бытия. Чтобы чувствовать себя бодрым целый день, важно хорошо выспаться, а на этот процесс влияют многие факторы. Вот, например, многие считают, что важно выбрать правильное расположение кровати в комнате, чтобы энергия не покидала ваше тело. Мы уже узнали, почему не стоит спать ногами к двери, а сегодня ответим на вопрос "почему нельзя спать головой на север?"

Признак происходит от индийского учения Васту. Оно рекомендует спать головой не к северу, а к югу или востоку. Это архитектурно-пространственное учение использовалось Индии при планировании храмовых сооружений. Почему по Васту нельзя спать головой к северу, объясняется очень просто. Человек в этом положении резонирует с магнитными волнами планеты, но последние гораздо сильнее естественного магнитного поля любого из живущих на Земле существ. Если уснуть на север головой и на юг ногами, то могучее поле планеты будет "высасывать" энергию из слабого человеческого поля. В результате это может обессилить и даже привести к повреждениям в энергетической защитной оболочке тела.

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Это поверье также объясняют географически. Дело в том, что наша планета имеет два магнитных центра притяжения – северный и южный полюса. Ложась головой на север и сочетаясь одинаковыми полюсами с полем Земли, человек ночь за ночь может терять жизненную силу. Современные жители мегаполисов объясняют примету иначе: по их мнению, "подтянувший" к себе континенты северный полюс действует и на человеческие микроэлементы, намагничивая их в свою сторону. Так, проводя ночь головой на север, человек будет провоцировать отток крови, в которой содержится железо, к голове и просыпаться разбитым.

Куда следует спать по восточной методике Васту

Главой Восток – это способствует саморазвитию, духовности, достижению внутренней гармонии с собой и с Богом.

Головой на юг – продлевает жизнь и укрепляет здоровье.

К западу – такой сон сделает вас эгоистическим и самовлюбленным.

К северу – вы рискуете стать жестоким и корыстным.

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