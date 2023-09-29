Почему нельзя спать с мокрой головой: предупреждение врача

Выпадение волос на голове может быть вызвано разными причинами, как внутренними, так и наружными. Наиболее распространенной причиной выпадения волос является генетическая предрасположенность. Этот тип выпадения волос называется андрогенетической алопецией и обычно наблюдается у мужчин после 25 лет.

К выпадению волос могут приводить и гормональные нарушения или дефицит питательных веществ.

Однако есть и "внешние" причины. Среди них стресс, вредные привычки, а еще неправильный уход за волосами.

Эксперты по уходу за волосами назвали наиболее распространенную ошибку тех, у кого выпадают волосы и становятся ломкими. Отмечается, что к таким процессам может привести привычка спать с только что помытой головой.

Читайте также: Стилисты назвали лучшие прически для "зрелых" женщин с тонкими волосами

Как объяснил трихолог Доминик Бург, когда ваши волосы свежие после душа, они от природы становятся более пористыми и деликатными, поскольку сохраняют влагу. И сразу же положить голову на подушку – значит подвергнуть волосы негативному воздействию.

"Привычка ложиться спать с мокрыми или туго завязанными волосами может оказать дополнительное давление на пряди волос из-за запутывания или вытягивания, и это может привести к ломанию", – сказал он.

Эксперт отметил, что сон с мокрыми волосами может подвергнуть риску выпадения даже самые сильные пряди, но особенно если у вас уже есть проблемы с выпадением из-за генетической предрасположенности или диеты, где не хватает важных питательных веществ, эта ошибка может усугубить ситуацию.

"Если вы страдаете от выпадения волос из-за диеты, генетики, стресса или болезни, увеличенные пропорции ваших фолликулов могут находиться в состоянии покоя и легче смещаться с кожи головы", - пояснил эксперт.

Он советует после мытья головы подождать, пока волосы высохнут, а потом ложиться спать.

А еще, заметил Доминик Бург, не стоит ложиться спать с тугими косичками или хвостом. Лучше либо распустить волосы, либо заплести их в косичку. Он советует также использовать специальные шелковые шапочки для сна, чтобы волосы ночью не повреждались, когда трется о подушку.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!