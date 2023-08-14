Почему нельзя выбрасывать букет, освященный на Маковея и что делать с освященным маком

На Маковея украинцы традиционно освящают букеты из цветов, душистых трав и головок мака. Однако после праздника большинство просто выбрасывает освященные маковейчики.

Сегодня расскажем вам, что нужно делать с освященными на Маковея в Церкви букетиками и маком.

Еще в древности было принято после прихода из храма на Медовый Спас класть священного маковейчика по образам, где он должен был храниться до весны, пока не наступит 25 марта – праздник Благовещения. Сейчас, когда не во всех домах украинцев есть образы на стене, букетики принято ставить в вазу, которую размещали в правом углу дома у входа.

Читайте также: Маковея-2023: лучшие поздравления с Медовым Спасом на украинском языке и красивые картинки

Весной мак из букета рассевали в огороде, чтобы привлечь больший урожай. Цветы из маковейчика на Благовещение девушки вплетали в волосы, считалось, что таким образом они будут густыми и будут расти быстрее.

Зелье же использовали в народной медицине. На церковные праздники из него делали отвары, которые пили от всех болезней и добавляли в купель, в которой мыли младенцев.

Чтобы не болела голова, отваром освященного зелья смазывали виски.

Васильки, которые были в маковейчике, добавляли к святой воде и кропили ею молодоженов в церкви, чтобы пара жила счастливо и долго была вместе.

Освященный на Маковея мак хозяйки хранили для Святого вечера на Рождество, он является обязательным компонентом праздничного угла.

Мак использовали и девушки, которые хотели приворожить ребят. Освященным маком девушка "обсевала" парня трижды, говоря шепотом: "Чтобы ты меня бросил, когда соберешь вокруг себя этот мак".

Также святой мак рассевали по углам дома, чтобы приумножить благополучие.

Женщины на Маковея умывались освященной в церкви водой. Это делали те, кто стремился иметь детей. Умываясь, приговаривали: "Вспомни, Спас, обо всех о нас, пошли кому-то радость, кому достаток, а мне – дитя. Пусть будет так! Аминь!".

Предлагаем узнать историю праздника Маковея и когда в Украине будут отмечать Яблочный и Ореховый Спас.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!