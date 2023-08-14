Чому не можна викидати букет, освячений на Маковія та що робити зі свяченим маком

На Маковея українці традиційно освячують букети з квітів, запашних трав та голівок маку. Однак після свята більшість просто викидає освячені маковійчики.

Сьогодні розповімо вам, що потрібно робити з освяченими на Маковія у Церкві букетиками та маком.

Ще у давнину було заведено після приходи з храму на Медовий Спас класти свяченого маковійчика за образами, де він мав зберігатися до весни, поки не настане 25 березня – свято Благовіщення. Нині, коли не в усіх домівках українців є образи на стіні, букетики заведено ставити у вазу, яку розміщували у правому кутку оселі при вході.

Відео дня

Читайте також: Маковія-2023: найкращі привітання з Медовим Спасом українською мовою та красиві картинки

Навесні мак з букета розсівали на городі, аби залучити більший врожай. Квіти з маковійчика на Благовіщення дівчата вплітали у волосся, вважалося, що таким чином воно буде густим та ростиме швидше.

Зілля ж використовували у народній медицині. На церковні свята з нього робили відвари, які пили "від усіх хвороб" та додавали у купіль, в якій мили немовлят.

Щоб не боліла голова, відваром освяченого зілля мастили скроні.

Васильки, що були у маковійчику, додавали до свяченої води й кропили нею молодят у церкві, щоб пара жила щасливо й довго була разом.

Освячений на Маковея мак господині зберігали для Святого вечора на Різдво, він є обов'язковим компонентом святкової куті.

Мак використовували й дівчата, яка хотіли приворожити хлопців. Освяченим маком дівчина "обсівала" хлопця тричі, кажучи пошепки: "Щоб ти мене кинув, коли збереш навколо себе цей мак".

Також свячений мак розсівали по кутках оселі, щоб примножити благополуччя.

Жінки на Маковія вмивалися освяченою у церкві водою. Це робили ті, хто прагнув мати дітей. Вмиваючись, примовляли: “Згадай, Спас, про всіх про нас, пішли комусь радість, кому достаток, а мені – дитя. Нехай буде так! Амінь!".

Пропонуємо дізнатися історію свята Маковія та коли в Україні відзначатимуть Яблучний й Горіховий Спаси.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!