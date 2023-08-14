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Чому не можна викидати букет, освячений на Маковія та що робити зі свяченим маком

Билім Олена

Чому не можна викидати букет, освячений на Маковія та що робити зі свяченим маком

На Маковея українці традиційно освячують букети з квітів, запашних трав та голівок маку. Однак після свята більшість просто викидає освячені маковійчики.

Сьогодні розповімо вам, що потрібно робити з освяченими на Маковія у Церкві букетиками та маком.

Ще у давнину було заведено після приходи з храму на Медовий Спас класти свяченого маковійчика за образами, де він мав зберігатися до весни, поки не настане 25 березня – свято Благовіщення. Нині, коли не в усіх домівках українців є образи на стіні, букетики заведено ставити у вазу, яку розміщували у правому кутку оселі при вході.

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Навесні мак з букета розсівали на городі, аби залучити більший врожай. Квіти з маковійчика на Благовіщення дівчата вплітали у волосся, вважалося, що таким чином воно буде густим та ростиме швидше.

Зілля ж використовували у народній медицині. На церковні свята з нього робили відвари, які пили "від усіх хвороб" та додавали у купіль, в якій мили немовлят.

Щоб не боліла голова, відваром освяченого зілля мастили скроні.

Васильки, що були у маковійчику, додавали до свяченої води й кропили нею молодят у церкві, щоб пара жила щасливо й довго була разом.

Освячений на Маковея мак господині зберігали для Святого вечора на Різдво, він є обов'язковим компонентом святкової куті.

Мак використовували й дівчата, яка хотіли приворожити хлопців. Освяченим маком дівчина "обсівала" хлопця тричі, кажучи пошепки: "Щоб ти мене кинув, коли збереш навколо себе цей мак".

Також свячений мак розсівали по кутках оселі, щоб примножити благополуччя.

Жінки на Маковія вмивалися освяченою у церкві водою. Це робили ті, хто прагнув мати дітей. Вмиваючись, примовляли: “Згадай, Спас, про всіх про нас, пішли комусь радість, кому достаток, а мені – дитя. Нехай буде так! Амінь!".

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