Маковія-2023: найкращі привітання з Медовим Спасом українською мовою та красиві картинки
Медовий Спас, або Спас на воді, – це одне з найважливіших православних свят. Воно відзначається 14 серпня і присвячене Воздвиженню Животворящого Хреста Господнього. У народі Перший Спас називають також Маковієм.
У цей день люди збираються в церквах, щоб освятити мед, воду і мак. Мед символізує чистоту і невинність, вода – життя, а мак – кров Христову.
Після освячення люди роздають мед, воду і мак своїм рідним і друзям. Цей день є днем єднання і любові, коли люди прощають один одному образи й щиро радіють зустрічі.
Медовий Спас – це також день загадування бажань. Вважається, що якщо загадати бажання в цей день, то воно обов'язково збудеться.
Тож не забудьте загадати своє бажання в Медовий Спас та привітайте близьких і рідних зі святом Маковея.
Читайте також: Перший Спас-2023: що готують на Маковея
Привітання з Маковеєм українською мовою:
З Медовим Спасом! Міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Нехай цей день принесе вам багато радості й світла. А головне – миру.
***
Зі святом Маковея! З першим Спасом літнім! Нехай життя ваше буде сповнене меду і щастя безмежного.
***
З Медовим Спасом! Нехай у вашому домі завжди буде достаток, а в серці – радість і любов.
***
Зі святом Маковея! Бажаю вам, щоб ваші домівки були повними достатку та любові. Нехай цей день Маковія принесе вам радість і веселощі, які розцвітають, немов маки на полі. Вітаємо з цим чудовим святом!
***
Нехай це свято принесе вам щасливі миті та незабутні враження. З найкращими побажаннями з нагоди Маковія!
***
Свято Маковія – це час, коли навколо розцвітає краса і позитив. Нехай ваші дні так само барвисті й щасливі, як поле маків. Вітаємо зі святом!
***
Нехай Маковій подарує вам натхнення та нові можливості. Бажаємо вам віри в мрії та невгасної радості!
***
З нагоди Маковія бажаємо вам квітучого життя, де кожен день буде як оксамитовий пелюсток маку – ніжний і особливий!
***
Нехай на цьому святі Маковія ви відчуєте, як ваші мрії розцвітають, немов квіти на полі. Бажаємо вам щасливих моментів та великих досягнень!
***
Свято Маковія - це час, коли природа розквітає в усій своїй красі. Бажаємо вам, щоб ваше життя було так само яскравим та весняним, як це свято!
***
Нехай цей Маковій принесе вам натхнення для нових звершень і позитивний настрій.
***
Від щирого серця бажаємо вам, щоб у вашому житті було багато яскравих теплих кольорів, нехай кожен ваш день буде незабутнім. Вітаємо з цим чудовим святом і бажаємо найкращого!
***
Читайте також: Маковея-2023: які квіти та трави потрібно вкласти у букет на освячення
Красиві картинки на Перший Спас
Пропонуємо дізнатися історію свята Маковія та коли в Україні відзначатимуть Яблучний й Горіховий Спаси.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!