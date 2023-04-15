Почему нельзя выбрасывать старый кошелек и как от него правильно избавиться

Что категорически нельзя делать со старым кошельком

Если просто выбросить старый кошелек, можно навлечь на себя беду и бедность. Поскольку этот предмет скапливает энергию хозяина.

Поэтому просто так взять и выбросить кошелек в мусорное ведро – плохая идея. Почему не стоит выбрасывать старый кошелек и как его нужно правильно избавиться, читайте в материале UAportal.

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Когда нужно менять кошелек

Место для хранения денег, в том числе кошелек, нужно менять хотя бы один раз в год. Так энергия не будет застаиваться, а деньги продолжат поступать.

Кроме этого нужно сразу покупать новый кошелек, если в старом появилась дыра, он начал рваться, сломался замок или отлетела кнопка. Конечно, вы можете починить сломанное, но энергетика для денег будет испорчена.

Лучше всего покупать новый кошелек на растущую Луну в первую половину дня. Постарайтесь оплатить покупку без сдачи и не берите мелочь от продавца.

В первые часы после покупки никому не нужно рассказывать о новом бумажнике: спрячьте его и никому не показывайте несколько дней. Желательно хранить его неподалеку от своих личных вещей – сумочка, карман, рюкзак, в крайнем случае – в шкафу.

Также нельзя дарить кошелек. Если очень хочется, нужно наполнить его деньгами и попросить за него деньги. То есть провести обряд "купли-продажи".

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Как избавиться от старого кошелька

Избавляться от старого кошелька можно только тогда, если у вас новый. Однако ни в коем случае не выбрасывайте в мусор. Сначала хорошо проверьте, осталось ли в нем что-нибудь.

Если ваш старый кошелек принес вам удачу, то перенесите его в новый – положите их рядом и осторожно переведите все деньги. И постарайтесь их побыстрее потратить.

Чтобы не привлечь неприятности в будущем, старый кошелек нужно сжечь или зарыть в землю. Огонь или земля очистят его от любого негатива. Для усиления эффекта старый кошелек следует завернуть в черную ткань перед утилизацией.

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Полезные советы о кошельках

1. Кошелек никогда не должен быть пуст. Оставляйте хотя бы одну монету или купюру. В частности, можете хранить такую купюру, которую вы не потратите.

2. Нельзя носить в кошельке фото своих близких – это может повлиять на материальное положение.

3. Не пользуйтесь рваным кошельком или дефектом, не храните деньги.

4. В кошельке нельзя оставлять мусор, чеки, визитки и другой хлам.

5. Если вы нашли деньги, выиграли или вам их подарили – не храните их вместе с основными. Они могут содержать чужую энергетику.

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6. Чтобы деньги всегда водились, их нужно складывать лицевой стороной наружу, а оборотной внутрь.

7. Разные валюты нужно держать в разных карманах и не складывайте вместе.

8. С купюрами нужно обращаться аккуратно, не рвать, спокойно складывать. Денежная энергия очень чувствительна.

9. Все купюры держите в кошельке последовательно и по номиналу.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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