Почему нельзя выдавливать содержимое чайного пакетика и долго заваривать чай

Почему нельзя долго заваривать чай и выжимать чайный пакетик

Часто, когда люди заваривают чай, затем выжимают чайный пакетик до последней капли или держат его в чашке слишком долго.

Чайный пакетик – очень удобное изобретение, благодаря которому мы можем заварить чай в разных условиях. Некоторые люди, заваривая чай, просто погружают пакетик в кипяток. Почему так нельзя делать и как правильно использовать чайный пакетик, читайте в нашем материале.

Чайный пакетик лучше просто оставить настаиваться около 3-5 минут. За это время чайный лист набухнет, раскроется и отдаст весь свой вкус и аромат.

Но когда чай заварился, чайный пакетик следует сразу достать и выбросить, если не будете его использовать для других лайфхаков, о которых мы писали в других статьях.

Долгое настаивание чая не приведет к улучшению вкуса. Сколько нужно заваривать чайный пакетик, лучше прочесть на упаковке – разные виды и сорта чая требуют разного времени настаивания, как правило, чай в пакетиках заваривается около 3-5 минут.

Лучше выбирать чайные пакетики или пирамидки большего размера, в них чайный лист лучше разворачивается и заваривается. Лучше, если пакетики сделаны из нейлона или шелка, вкус чая в таких пакетиках получается гораздо лучше, чем в бумажной упаковке.

Выжимать чайный пакетик лучше не стоит потому, что в чае при заваривании образуется много дубильных веществ. Они в любом случае попадают в напиток, а при отжиме вы просто выжимаете себе в кружку настоящий концентрат этой вредной органики. К тому же при отжиме в воде окажется слишком много таннинов, из-за чего напиток станет горьким.

Раньше мы писали о том, как избавиться от плохого запаха из обуви с помощью чайного пакета, и как правильно и безопасно высушить промокшую обувь с помощью без сушки и батарей.

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