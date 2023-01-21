Почему нельзя забирать деньги под дворниками на лобовом стекле: как работает мошенническая схема

Мошенники используют разные схемы для угона автомобилей. Кроме угона, автоугонщики придумали еще и схему, когда похищение автомобиля происходит, когда владелец оставляет ключи и выходит забрать из лобового стекла деньги, преступники заранее запихивают под дворники.

Об этой мошеннической схеме сообщили в автоблоге "АвтоХак". Под дворник на лобовом стекле, ближе к пассажирскому месту, преступники подкладывают купюру крупного номинала.

Мошенники рассчитывают, что водитель подойдет к авто, сядет за руль, заведет авто и заметит деньги. Затем, считают преступники, владелец авто выйдет, чтобы убрать деньги. Именно в этот момент автоугонщики могут заскочить в ваш автомобиль со стороны водительского сиденья и либо украсть из нее ценные вещи, либо вообще сесть за руль и уехать.

Особенно часто такие случаи происходят на парковках и в гаражах, где машины стоят передними фарами к стене, поэтому купюры трудно заметить, пока вы не сядете в авто.

Автоблогеры говорят, что выманить водителя из авто могут не только с помощью купюр, иногда угонщики и мошенники используют какие-то рекламные листовки.

Напомним, UAportal рассказал, на каком авто лучше учиться вождению новичкам. Если вы еще не определились с выбором между "механикой" и "автоматом", специалисты рекомендуют обратить внимание на преимущества каждого варианта.

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