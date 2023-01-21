Чому не можна забирати гроші під двірниками на лобовому склі: як працює шахрайська схема

Шахраї використовують різні схеми для викрадення автівок. Окрім угону, автовикрадачі вигадали ще й схему, коли викрадення автівки відбувається, коли власник залишає ключі та виходить забрати з лобового скла гроші, які злочинці завчасно запихають під двірники.

Про цю шахрайську схему повідомили в автоблозі "АвтоХак". Зазначається, що під двірник на лобовому склі, ближче до пасажирського місця злочинці підкладають купюру крупного номіналу.

Шахраї розраховують, що водій підійде до авто, сяде за кермо, заведе авто та помітить гроші. Потім, вважають злочинці, власник авто вийде, щоб прибрати гроші. Саме у цей момент автовикрадачі можуть заскочити у ваше авто з боку водійського сидіння та або викрасти з неї цінні речі, або взагалі сісти за кермо та поїхати геть.

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Зазначається, що особливо часто такі випадки відбуваються на парковках і в гаражах, де машини стоять передніми фарами до стіни, тож купюри важко помітити, поки ви не сядете в авто.

Автоблогери кажуть, що виманити водія з авто можуть не лише за допомогою купюр, інколи викрадачі та шахраї використовують якісь рекламні листівки.

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