Почему нельзя закрывать консервацию с йодированной солью

Почему йодированную соль нельзя добавлять в банки с консервами на зиму

Во время активного сезона закруток, когда домашняя консервация особенно популярна, важно обратить внимание на детали. Одна из них – выбор правильного типа соли для рецептов. Этот аспект может решить качество и длительность хранения ваших заготовок.

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Особенно актуально это становится теперь, когда по определенным причинам производство украинской "Артемсоли" прекратилось, и на рынке распространяются иностранные виды соли, рассказали на smachnonews.24tv.ua. Один из них – йодированная соль, которую лучше избегать при консервации. Давайте рассмотрим этот аспект более подробно.

Йодированная соль в консервации: почему следует избегать

Важно избегать использования йодированной соли для закрытия банок. Одна из основных причин – негативное влияние йода на продукты и их хранение. Йод, хоть и предназначен для улучшения йодного потребления, обладает свойством разрушать микроорганизмы. Это может привести к нарушению баланса в консервационных банках и сократить срок хранения продуктов.

Также важно отметить, что йодированная соль может изменить уровень кислотности продуктов, что может повлиять на их качество и длительность хранения.

Морская соль также может являться не лучшим вариантом для консервации. Ее химический состав может отличаться, и он может содержать частицы водорослей. Это может повлиять на результаты консервации, делая их менее предсказуемыми.

При выборе соли для ваших закруток рекомендуем выбирать традиционную каменную соль и следить за ее качеством и чистотой. Помните, что правильный выбор соли поможет сберечь качество и вкус ваших домашних консервов.

Напомним, мы уже писали, какие огурцы не подходят для консервации.

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