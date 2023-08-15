Чому не можна закривати консервацію з йодованою сіллю

Під час активного сезону закруток, коли домашня консервація є особливо популярною, важливо звернути увагу на деталі. Одна з них – це вибір правильного типу солі для рецептів. Цей нюанс може вирішити якість та тривалість зберігання ваших заготівель.

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Особливо актуально це стає тепер, коли з певних причин виробництво української "Артемсолі" припинилося, і на ринку поширюються іноземні види солі, розповіли на smachnonews.24tv.ua. Один із них – йодована сіль, яку краще уникати під час консервації. Давайте розглянемо цей аспект детальніше.

Йодована сіль в консервації: чому варто уникати

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Важливо уникати використання йодованої солі для закриття банок. Одна з основних причин – негативний вплив йоду на продукти та їх зберігання. Йод, хоч і призначений для поліпшення йодного споживання, має властивість руйнувати мікроорганізми. Це може призвести до порушення балансу у консерваційних банках та скоротити термін зберігання продуктів.

Також важливо зазначити, що йодована сіль може змінити рівень кислотності продуктів, що може вплинути на їхню якість та тривалість зберігання.

Морська сіль також може бути не найкращим варіантом для консервації. Її хімічний склад може відрізнятися, і вона може містити частинки водоростей. Це може вплинути на результати консервації, роблячи їх менш передбачуваними.

Тож, при виборі солі для ваших закруток, рекомендуємо обирати традиційну кам'яну сіль і слідкувати за її якістю та чистотою. Пам'ятайте, що правильний вибір солі допоможе зберегти якість та смак ваших домашніх консервів.

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