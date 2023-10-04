Почему в украинском языке нет Турции и Армении?: Как правильно писать названия стран мира

Как правильно писать названия стран мира на украинском языке

Многие украинцы имеют привычку использовать неправильные названия для некоторых стран мира, оставаясь верными суржику или устаревшим советским выражениям.

Однако в украинском языке существуют слова, означающие названия разных стран мира, поэтому следует знать, как писать и произносить их правильно. Об этом пишет издание Радиотрек.

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Вот правильные названия этих стран на украинском языке:

Азербайджан – Азербайджан; Арменія – Вірменія; Америка – Сполучені Штати Америки (США); Білорусія – Білорусь; Венгрія – Угорщина; Германія – Німеччина; Киргизія – Киргизстан; Молдавія – Молдова; Прибалтика – країни Балтії; Польша – Польща; Румунія – Румунія; Сєвєрна Македонія – Північна Македонія; Сєвєрна Корея – Північна Корея; Словакія – Словаччина; Турція – Туреччина; Южно-Африканська Республіка – Південно-Африканська Республіка.

Важно также отметить, что официально не существует страны под названием "Голландия" уже более трех лет. Амстердам является столицей Нидерландов.

За последние годы Тбилиси официально призвало все страны мира называть их государство Джорджией (Georgia) или Сакартвело. "Грузия" считается русским наименованием этой страны.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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