Чому в українській мові не існує Турції та Арменії?: Як правильно писати назви країн світу

Багато українців мають звичку використовувати неправильні назви для деяких країн світу, залишаючися вірними суржику або застарілим радянським виразам.

Проте в українській мові існують слова, які означають назви різних країн світу, тому варто знати, як писати та вимовляти їх правильно. Про це пише видання Радіотрек.

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Ось правильні назви цих країн українською мовою:

Азербайджан – Азербайджан; Арменія – Вірменія; Америка – Сполучені Штати Америки (США); Білорусія – Білорусь; Венгрія – Угорщина; Германія – Німеччина; Киргизія – Киргизстан; Молдавія – Молдова; Прибалтика – країни Балтії; Польша – Польща; Румунія – Румунія; Сєвєрна Македонія – Північна Македонія; Сєвєрна Корея – Північна Корея; Словакія – Словаччина; Турція – Туреччина; Южно-Африканська Республіка – Південно-Африканська Республіка.

Важливо також відзначити, що офіційно не існує країни під назвою "Голландія" вже понад 3 роки. Натомість, Амстердам є столицею Нідерландів.

За останні роки Тбілісі офіційно закликало всі країни світу називати їхню державу "Джорджією" (Georgia) або "Сакартвело". "Грузія" вважається російським найменуванням цієї країни.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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