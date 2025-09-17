У вересні очікується серія сонячних затемнень: як побачити та коли

У вересні 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення — останнє цього року в межах місячного циклу. Для України явище розпочнеться о 21:30, свого максимуму досягне о 22:41 і завершиться о 23:52. Загальна тривалість становитиме близько 1 години 22 хвилин.

Спостерігати його в Україні буде непросто: затемнення відбуватиметься після заходу Сонця, і побачити його вдасться лише за ясного неба. Найкращі умови для спостереження складуться у Південній півкулі — в Австралії, Новій Зеландії, Антарктиді та на островах Тихого океану. Про це пише The Sky Live.

Того ж вечора відбудеться ще одна астрономічна подія — Сатурн увійде в протистояння із Сонцем. Планета розташується точно навпроти нього, стане особливо яскравою та буде добре видимою навіть неозброєним оком.

Астрономи наголошують на необхідності дотримуватися безпеки: дивитися на Сонце можна лише через спеціальні захисні окуляри чи фільтри. Для детальніших спостережень підійдуть телескопи або біноклі з фільтрами, а для фотографування — камери зі спеціальним захистом. Важливо обирати місця з відкритим горизонтом і заздалегідь перевіряти прогноз погоди.

