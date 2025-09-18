Вони не виправдовують очікувань: топ найпроблемніших електрокарів

У Нідерландах провели масштабне опитування серед понад трьох тисяч власників електромобілів, щоб з’ясувати, наскільки вони задоволені реальним запасом ходу своїх машин та його відповідністю заявленим характеристикам за циклом WLTP. Результати виявилися неоднозначними.

Про це пише ua.motors. Лише 73% респондентів повідомили, що пробіг їхніх авто відповідає очікуванням, тоді як близько 13% висловили відверте розчарування через недостатню дальність руху на одному заряді.

Найбільше схвальних відгуків отримали електромобілі Hyundai: їхні власники наголошували, що фактичні показники навіть перевищували прогнозовані. Натомість Peugeot, Volvo та Tesla частіше ставали об’єктом критики через невідповідність заявлених характеристик реальним умовам експлуатації.

Експерти зазначають, що на запас ходу електрокара суттєво впливають зовнішні чинники — стиль керування, температура повітря та погодні умови. Водночас, попри виявлені труднощі, більшість учасників опитування підкреслили, що при виборі наступного автомобіля знову віддали б перевагу саме електромобілю.

