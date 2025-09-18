Они не оправдывают ожиданий: топ самых проблемных электрокаров

В Нидерландах провели масштабный опрос более трех тысяч владельцев электромобилей, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены реальным запасом хода своих машин и его соответствием заявленным характеристикам по циклу WLTP. Результаты оказались неоднозначными.

Об этом пишет ua.motors. Лишь 73% респондентов сообщили, что пробег их авто соответствует ожиданиям, в то время как около 13% выразили откровенное разочарование из-за недостаточной дальности движения на одном заряде.

Больше всего одобрительных отзывов получили электромобили Hyundai: их владельцы отмечали, что фактические показатели даже превышали прогнозируемые. Peugeot, Volvo и Tesla чаще всего становились объектом критики из-за несоответствия заявленных характеристик реальным условиям эксплуатации.

Эксперты отмечают, что на запас хода электрокара оказывают существенное влияние внешние факторы — стиль управления, температура воздуха и погодные условия. В то же время, несмотря на выявленные трудности, большинство участников опроса подчеркнули, что при выборе следующего автомобиля снова предпочли бы именно электромобиль.

