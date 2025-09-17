Російська армія атакувала залізницю Дніпровського напрямку: є затримки потягів

Через масовану нічну атаку противника на інфраструктуру залізниці та подальше знеструмлення зазнали затримок потяги Дніпровського напрямку. Резервні тепловози вже готові до роботи, локомотивні бригади виїжджають, аби мінімізувати затримки.

Серед рейсів, які рухаються із відставанням від графіка, зазначаються сполучення Львів – Запоріжжя – Павлоград, Запоріжжя – Павлоград – Львів, Київ – Кривий Ріг та Львів – Дніпро. Перцовський наголосив, що перелік може бути розширено. Про це повідомили голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у Facebook, "Укрзалізниця".

Вранці "Укрзалізниця" уточнила, що низка поїздів прямує зміненими маршрутами, вже задіяні два десятки резервних тепловозів, а диспетчери зупиняли склади на безпечній відстані від зони ураження.

Також у приміському сполученні очікуються обмеження та скасування окремих рейсів. Зокрема, не курсуватимуть поїзди Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси, Знамʼянка — Миронівка, Знамʼянка — Помічна, а також скорочені маршрути Колосівка — Знамʼянка (до Кропивницького) та Помічна — Знамʼянка (до станції Сахарна).

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

