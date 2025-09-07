Новий антирекорд запущених цілей: РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина

У ніч із 6 на 7 вересня Росія завдала найпотужнішого комбінованого удару по Україні, застосувавши 805 ударних дронів і 13 ракет (9 Іскандер-К та 4 Іскандер-М/KN-23) Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, пожежі та жертви серед мирного населення.

Сили Повітряних сил ЗСУ виявили загалом 818 цілей повітряного нападу. Протиповітряна оборона збила або подавила 751 об’єкт – 747 дронів та 4 крилаті ракети. Однак ворогу вдалося досягти цілей: зафіксовано9 влучань ракет та 56 ударних дронів на 37 локаціях; уламки збитих БпЛА впали щонайменше в 8 місцях.

Серед найбільш постраждалих міст – Київ. Унаслідок атаки загинули дві цивільні особи, серед них двомісячний хлопчик та його 32-річна мама, ще до 18 людей поранені. У Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці сталася низка пожеж, зокрема в будівлі Кабміну – постраждали дах і верхні поверхи.

Читайте також: Російська армія атакувала Україну дронами і ракетами: у Київській, Львівській, Волинській областях лунали вибухи, на Кіровоградщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, є поранений (фото)

Під обстріли також потрапили Одеса (є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку, склад, Палац спорту), Кривий Ріг (поранено три особи, пошкодження інфраструктури), Сумщина (загинула одна особа, серед постраждалих — дев’ятирічна дитина), Запоріжжя (один загиблий, 17 поранених), Полтавщина (пошкоджені дороги, адмінбудівля, підприємство)

Місцева влада повідомляє, що рятувальні служби продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки атаки. За попередніми даними, у Києві кількість постраждалих сягає майже двох десятків, підтверджено щонайменше дві загибелі.

Нічна атака стала однією з найпотужніших за останній час: Росія цілеспрямовано била по густонаселених районах, що вкотре підтверджує масштаб терору проти українських міст.

Раніше ми розповідали, що російська армія атакувала Одесу дронами, спалахнула пожежа у складських приміщеннях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!