Очікується похолодання: прогноз погоди в Україні на 18 вересня

В Україні з 16 по 18 вересня прогнозуються зміни погоди: очікується похолодання з дощами та грозами, однак остаточного прощання з теплом ще не буде.

Як повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт, вдень 18 вересня очікується зниження до +16…+22°. Це похолодання буде тимчасовим і пов’язане з проходженням фронту.

Читайте також: Прогноз погоди в Україні: коли очікувати перші мінуси та чи варто готуватися до заморозків

Надалі, за словами Семиліта, можливі періоди потепління, коли сонячна погода дозволятиме підніматися температурі до +25…+27° навіть у західних областях.

Раніше ми розповідали, чи потішить українців справжнє бабине літо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!