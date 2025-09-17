Очікується похолодання: прогноз погоди в Україні на 18 вересня
В Україні з 16 по 18 вересня прогнозуються зміни погоди: очікується похолодання з дощами та грозами, однак остаточного прощання з теплом ще не буде.
Як повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт, вдень 18 вересня очікується зниження до +16…+22°. Це похолодання буде тимчасовим і пов’язане з проходженням фронту.
Надалі, за словами Семиліта, можливі періоди потепління, коли сонячна погода дозволятиме підніматися температурі до +25…+27° навіть у західних областях.
