Ожидается похолодание: прогноз погоды на 18 сентября

В Украине с 16 по 18 сентября прогнозируется изменение погоды: ожидается похолодание с дождями и грозами, однако окончательного прощания с теплом еще не будет.

Как сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит, днем 18 сентября ожидается снижение до +16…+22°. Это похолодание будет временным и связано с прохождением фронта.

В дальнейшем, по словам Семилита, возможны периоды потепления, когда солнечная погода позволит подниматься температуре до +25…+27° даже в западных областях.

