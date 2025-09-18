Перевезення тварини у потязі: чи потрібно купувати окремий квиток

Подорожуючи поїздами Укрзалізниці з домашніми улюбленцями, власники тварин мають дотримуватися визначених правил перевезення. Зокрема, пасажири з великими собаками (вище 45 см у холці) можуть брати їх у купе лише за умови викупу всіх місць. Крім того, обов’язково потрібно оформити окремий квиток на тварину.

Укрзалізниця у своєму дописі у Facebook наголосила, що для перевезення чотирилапих пасажирів необхідно мати: квиток для тварини, намордник, повідець і ветеринарний документ. Деякі пасажири цікавилися, навіщо потрібен додатковий квиток, особливо якщо викуплено все купе. У компанії пояснили, що це не формальність, а обов’язкова вимога. Перевізник веде спеціальний облік тварин у поїздах, і така процедура пов’язана з питаннями безпеки та відповідальності.

Фактично квиток на собаку чи кота оформлюється як багажна квитанція. Його можна придбати одночасно з бронюванням місця в мобільному застосунку УЗ або безпосередньо в касі вокзалу. Вартість розраховується за тарифом, еквівалентним перевезенню 20 кг багажу. Пасажири у коментарях відзначали, що зазвичай платили за таку квитанцію близько 15–20 гривень.

Окремо Укрзалізниця звернула увагу на випадки, коли в одному купе опиняються

