Перевозка животного в поезде: нужно ли покупать отдельный билет

Путешествуя поездами Укрзализныци с домашними питомцами, владельцы животных должны соблюдать определенные правила перевозки. В частности, пассажиры с большими собаками (выше 45 см в холке) могут брать их в купе только при условии выкупа всех мест. Кроме того, обязательно нужно оформить отдельный билет на животное.

Укрзализныця в своем сообщении в Facebook подчеркнула, что для перевозки четырехлапых пассажиров необходимо иметь билет для животного, намордник, поводок и ветеринарный документ. Некоторые пассажиры интересовались, зачем нужен дополнительный билет, особенно если куплено все купе. В компании объяснили, что это не формальность, а обязательное требование. Перевозчик ведет специальный учет животных в поездах и такая процедура связана с вопросами безопасности и ответственности.

Фактически билет на собаку или кота оформляется как багажная квитанция. Его можно приобрести одновременно с бронированием места в мобильном приложении или непосредственно в кассе вокзала. Стоимость рассчитывается по тарифу, эквивалентному перевозке 20 кг багажа. Пассажиры в комментариях отмечали, что обычно платили за подобную квитанцию около 15–20 гривен.

Отдельно Укрзализныця уточняет, как поступать в случаях, когда в одном вагоне едет пассажир с животным и человек с аллергией. Тогда проводники предлагают рассадить людей в пределах вагона, чтобы всем было удобно. Впрочем, в случае отсутствия свободных мест, особенно во время пиковых перевозок, этот вопрос остается открытым.

