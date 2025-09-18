До армії почали брати громадян від 60 років: алгоритм прийняття на службу

В Україні офіційно запровадили можливість для громадян віком від 60 років укладати контракт на проходження військової служби. Це рішення розширює коло осіб, які можуть стати до лав оборонців держави, та відкриває додаткові ресурси для Збройних сил у часи, коли потреба в досвідчених і вмотивованих кадрах є надзвичайно високою.

Як повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також до військових частин уже направлено офіційні інструкції. У цих документах прописаний алгоритм дій для посадових осіб, які відповідатимуть за прийняття на службу громадян старшого віку. Це означає, що механізм працює, і кожен, хто відповідає вимогам та має бажання, може звернутися до відповідних органів для оформлення всіх необхідних паперів.

"Це важливий крок, адже багато українців старшого віку мають значний життєвий та професійний досвід, а також високий рівень мотивації захищати країну. Тепер у них з’явилася офіційна можливість реалізувати це бажання на службі", — зазначив Костенко.

Очікується, що найближчим часом військові частини та ТЦК та СП отримають перших охочих з нової вікової категорії.

