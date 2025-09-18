В армию начали брать граждан от 60 лет: алгоритм принятия на службу

В Украине официально была введена возможность для граждан в возрасте от 60 лет заключать контракт на прохождение военной службы. Это решение расширяет круг лиц, которые могут стать в ряды защитников государства, и открывает дополнительные ресурсы для Вооруженных сил во времена, когда потребность в опытных и мотивированных кадрах чрезвычайно высока.

Как сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также в воинские части уже направлены официальные инструкции. В этих документах прописан алгоритм действий для должностных лиц, ответственных за принятие на службу граждан старшего возраста. Это означает, что механизм работает, и каждый, кто отвечает требованиям и желает, может обратиться в соответствующие органы для оформления всех необходимых бумаг.

"Это важный шаг, ведь многие украинцы постарше имеют значительный жизненный и профессиональный опыт, а также высокий уровень мотивации защищать страну. Теперь у них появилась официальная возможность реализовать это желание на службе", – отметил Костенко.

Ожидается, что в ближайшее время военные части и ТЦК и СП получат первых желающих из новой возрастной категории.

