Почему врачи предостерегают от нарезки продуктов на пластиковой доске

Разделочные доски являются важной составной частью нашей ежедневной рутины. Они используются для нарезки фруктов, овощей, мяса и рыбы. Однако некоторые ученые рассуждают о возможности появления микропластика в пище из-за этих досок. С помощью Ukr.Media мы рассмотрим, что это такое и как уменьшить его присутствие в нашем питании.

Микропластик – это небольшие частицы пластмассы, не превышающие 5 мм в размере. Они могут образовываться во время различных процессов: механический износ, разложение пластмассы под воздействием солнечного света и воды, а также при стирке синтетических тканей.

Использование пластиковых досок может привести к появлению микроцарапины на поверхности, которые становятся местом отсоединения частиц микропластика. Эти частицы попадают в нашу пищу и впоследствии – в организм.

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Есть несколько способов минимизировать количество микропластика в нашем питании. Один из вариантов – заменить пластиковые доски на стеклянные, бамбуковые или деревянные. Эти материалы менее подвержены образованию микродрапин и легче чистятся, что уменьшает риск накопления микропластика.

Правильный уход за досками также имеет большое значение. Они должны регулярно мыться и дезинфицироваться, чтобы обеспечить безопасность нашего питания.

Напомним, ученые обнаружили частицы микропоастика в крови человека.

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