Под Бахмутом бойцы ГУР устроили 'охоту' на оккупантов и их технику (видео)

Бойцы из подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины на Бахмутском направлении провели зачистку территорий от российских интервентов и их военной техники.

Как сообщили в ГУР МО Украины, операторы дронов-камикадзе работали в Клещеевке и Бахмуте. Были атакованы окопы захватчиков, места их скоплений в заброшенных зданиях. Также атакована военная техника и оборудование оккупантов.

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"На Бахмутском направлении продолжают без устали очищать наши города и села от российской нечисти. Наши операторы дронов-камикадзе в Клищиевке и Бахмуте мастерски врываются в захватнические окопы, вражеские тайники в зданиях, а также курят технику и военное оборудование россиян", — говорится в комментарии ГУР МО к опубликованным кадрам атак по российским позициям.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины в Запорожском направлении ликвидировали российского террориста Александра Можаева с позывным "Бабай". Этот боевик был участником российского вторжения в Крыму и на Донбассе в 2014 году. На россии его преследовали правоохранители из-за ряда преступлений.

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