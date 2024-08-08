Под Бахмутом пограничники за неделю уничтожили два склада БК и три пушки оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Бахмутском направлении.

Там пограничники из бригады "Помста" через неделю ликвидировали ряд техники оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Пограничники "Помсти" результативно работают над ликвидацией оккупантов и всего к ним причастного", – говорится в сообщении.

Читайте также: Пограничники ударили по технике оккупантов и ликвидировали нескольких захватчиков на Волчанском направлении (видео)

Отмечается, что в течение недели пограничники уничтожили два полевых склада боекомплекта, два легковых автомобиля, три пушки, в том числе два 100-мм МТ-12 "Рапира", зенитную установку на базе грузового автомобиля и несколько укреплений оккупантов.

Напомним, на днях пограничники бригады "Гарт" по зенитной установке сбили ударный дрон российской армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!