Під Бахмутом прикордонники за тиждень знищили два склади БК та три гармати окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати військову техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Там прикордонники з бригади "Помста" за тиждень ліквідували низку техніки окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Прикордонники "Помсти" результативно працюють над ліквідацією окупантів та всього до них причетного", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що упродовж тижня прикордонники знищили два польових склади боєкомплекту, два легкових автомобілі, три гармати, зокрема дві 100-мм МТ-12 "Рапіра", зенітну установку на базі вантажного автомобіля та кілька укріплень окупантів.

Нагадаємо, днями прикордонники бригади "Гарт" із зенітної установки збили ударний дрон російської армії.

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