Под москвой загорелся один из крупнейших химзаводов рф (видео)

В субботу, 18 марта, на россии вспыхнул один из крупнейших химических заводов. Вероятно, речь идет о производственном объединении "Тонкий Органический Синтез".

По данным российских СМИ, пожар возник в городе Долгопрудное Московской области. Очевидцы выложили в сети кадры с сильным пламенем.

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По предварительным данным, на территории предприятия горит цистерна для хранения реагентов объемом 12 кубометров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Российские пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв. м. Также по данным росСМИ, в результате пожара пострадал по меньшей мере один человек. Подробностей о причинах возникновения пожара нет.

Добавим, накануне в Ростове-на-Дону произошел пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Причиной пожара мог стать взрыв в составе пограничного управления.

Напомним, в начале года стало известно о пожаре в лагере для мобилизованных в Томске. Тогда по версии СМИ главной причиной был саботаж.

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