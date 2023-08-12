Подавайте з льодом: рецепт зеленого гаспачо зі шпинатом
Испанский суп гаспачо прохладный и освежающий идеально подходит для жаркой погоды по рецепту от Schuba.
Ингредиенты:
Беби шпинат – 100 г
Чеснок, зубчики – 2 шт.
Огурец – 1 шт.
Зеленый перец чили – 1/2 шт.
Петрушка, пучок – 1/2 шт.
Базилик зеленый, пучок – 1/2 шт.
Мята – 20 г
Авокадо – 1 шт.
Лук зеленый – 4 шт.
Йогурт – 200 г
Хересный уксус – 30 г
Оливковое масло – 15 мл
Ростки горошка – по вкусу
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
Перец чили и огурец очистите от семян и нарежьте. Очистите авокадо.
Шпинат, чеснок, огурец, перец чили, авокадо, зелень, лук, йогурт и уксус с хорошей щепоткой соли, перебейте перца, добавив воды, чтобы получить консистенцию супа.
Охлаждайте от 2 до 24 часов.
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