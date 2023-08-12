Подавайте з льодом: рецепт зеленого гаспачо зі шпинатом

Испанский суп гаспачо прохладный и освежающий идеально подходит для жаркой погоды по рецепту от Schuba.

Ингредиенты:

Беби шпинат – 100 г

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Зеленый перец чили – 1/2 шт.

Петрушка, пучок – 1/2 шт.

Базилик зеленый, пучок – 1/2 шт.

Мята – 20 г

Авокадо – 1 шт.

Лук зеленый – 4 шт.

Йогурт – 200 г

Хересный уксус – 30 г

Оливковое масло – 15 мл

Ростки горошка – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

Перец чили и огурец очистите от семян и нарежьте. Очистите авокадо.

Шпинат, чеснок, огурец, перец чили, авокадо, зелень, лук, йогурт и уксус с хорошей щепоткой соли, перебейте перца, добавив воды, чтобы получить консистенцию супа.

Охлаждайте от 2 до 24 часов.

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