Подоляк объяснил, снизят ли предельный возраст мобилизации в Украине

До 16 июля все военнообязанные в Украине должны обновить учетные данные. В то же время можно услышать предположение об изменении мобилизационного возраста.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эти обсуждения в интервью Новости.LIVE. По его словам, сейчас нет планов и предложений по снижению мобилизационного возраста до 21 года, как и планов снизить планку с 60 до 50 лет.

"В профильном комитете обсуждается экономическое бронирование. Ведь мобилизация – это не только о тех, кого мобилизуют, но и о тех, кто может профинансировать работу мобилизованных. Ведь это социальные выплаты, зарплаты, амуниция – на одного военнослужащего нужно иметь пять человек, которые платят налоги. И тогда смысл имеет экономическое бронирование. Хотя это сложный вопрос, потому что касается справедливости как таковой", – объяснил он.

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Подоляк добавил, что мобилизационный процесс имеет определенные коммуникационные проблемы, но организационно процесс мобилизации на сегодняшний день достаточно эффективен.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании.

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