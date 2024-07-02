Хто з українців може отримати бронь від мобілізації: перелік підприємств і установ

Відповідно до мобілізаційного законодавства, що набуло чинності з 18 травня, перелік професій, представників яких можуть забронювати, істотно збільшився. Тепер деякі підприємства мають можливість отримати бронь для всього свого персоналу, тоді як інші можуть це зробити лише для окремих співробітників.

Про це інформує Телеграф. Відомо, що у липні список громадян, які можуть отримати бронь від мобілізації, відповідає тому, який був затверджений у чинному законі про мобілізацію. Варто наголосити, що у виняткових випадках можливе впровадження додаткових постанов для окремих категорій громадян.

Хто може отримати бронь від мобілізації:

керівники міністерств та їх заступники, керівники органів державного управління та державних органів. Йдеться про тих, чия юрисдикція поширюється на всю територію України;

народні депутати;

судді, судді Конституційного Суду України, представники Вищої ради правосуддя, представники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП та його заступник, а також дисциплінарні інспектори ВРП;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

очільник та інші представники Рахункової палати;

співробітники органів військового управління, військових частин та підрозділів Міноборони, Збройних сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату Міністерства внутрішніх справ та експерти установ експертної служби МВС;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерство закордонних справ, а також особи, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, що безпосередньо виконують завдання із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують роботу президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

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Необхідно підкреслити, що термін відтермінування для службових осіб встановлюється на період їхньої роботи на даній посаді органами територіального забезпечення та соціального захисту.

Також можуть забронювати усіх:

кінцевих бенефіціарів критично важливих підприємств;

членів наглядових рад компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому вартість активів або розмір чистого доходу має перевищувати 200 млн гривень;

членів наглядової ради компаній особливо важливих для економіки. Вартість активів має перевищувати 2 млрд гривень або чистий річний дохід понад 1,5 млрд гривень;

протезистів-ортозистів, техніків-протезистів, інженерів та механіків протезно-ортопедичних виробів за умови виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці.

Відповідно до чинних правил, можна бронювати від мобілізації військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, установах та організаціях, які:

виконують завдання або замовлення з мобілізації;

виробляють товари чи виконують роботи та надання послуг, які є необхідними для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань;

є критично важливими для роботи економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Щоб бронювати співробітників підприємство повинно відповідати щонайменше трьом з перерахованих критеріїв, а саме:

є резидентами "Дія.Сіті";

мінімальна сума податків, які сплатило підприємство державі має перевищувати еквівалент 1,5 мільйона євро за податковий рік;

сума надходжень в іноземній валюті без врахування кредитів та позик за звітний податковий рік має перевищувати 32 мільйони євро;

у підприємства не повинно бути заборгованості зі сплати ЄСВ;

на підприємстві має бути розмір заробітної плати, який є не нижчим за середній по регіону;

підприємство має бути зараховано до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

Необхідно зазначити, що підприємство, яке зацікавлена у бронюванні своїх співробітників, повинно відправити до Міністерства економіки та Генштабу перелік осіб, які підлягають військовому обліку, для їх потенційного бронювання. Рішення про це ухвалюється упродовж трьох робочих днів. Надалі Генштаб інформує відповідні органи, а підприємство надає кожному заброньованому працівнику документ, що засвідчує цей факт.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні.



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