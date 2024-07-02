Кто из украинцев может получить бронь от мобилизации: перечень предприятий и учреждений

В соответствии с мобилизационным законодательством, вступившим в силу с 18 мая, перечень профессий, представителей которых могут забронировать, существенно увеличился. Теперь некоторые предприятия имеют возможность получить бронь для всего своего персонала, тогда как другие могут это сделать только для отдельных сотрудников.

Об этом информирует Телеграф. Известно, что в июле список граждан, которые могут получить бронь от мобилизации, соответствует тому, который был утвержден в действующем законе о мобилизации. Стоит отметить, что в исключительных случаях возможно внедрение дополнительных постановлений для отдельных категорий граждан.

Кто может получить бронь от мобилизации:

руководители министерств и их заместители, руководители органов государственного и государственных органов. Речь идет о тех, чья юрисдикция распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, представители Высшего совета правосудия, представители Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВРП и его заместитель, а также дисциплинарные инспекторы ВРП;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

руководитель и другие представители Счетной палаты;

сотрудники органов военного управления, воинских частей и подразделений Минобороны, Вооруженных сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерство иностранных дел, а также лица, имеющие дипломатический ранг, чрезвычайный и полномочный посол;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие задачи по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения обеспечение, администрирование баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих работу президента, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

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Необходимо подчеркнуть, что срок отсрочки для служебных лиц устанавливается на период их работы на данной должности органами территориального обеспечения и социальной защиты.

Также могут забронировать всех:

конечных бенефициаров критически важных предприятий;

членов наблюдательных советов компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. При этом стоимость активов или размер чистого дохода должна превышать 200 млн. гривен;

членов наблюдательного совета компаний, особенно важных для экономики. Стоимость активов должна превышать 2 млрд. гривен или чистый годовой доход свыше 1,5 млрд. гривен;

протезистов-ортозистов, техников-протезистов, инженеров и механиков протезно-ортопедических изделий при условии выполнения не менее 50% нормы рабочего времени за последние три месяца.

Согласно действующим правилам, можно бронировать от мобилизации военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, которые:

выполняют задания или заказы по мобилизации;

производят товары или выполняют работы и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

критически важны для работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Чтобы бронировать сотрудников, предприятие должно соответствовать по меньшей мере трем из перечисленных критериев, а именно:

являются резидентами "Дія.Сити";

минимальная сумма налогов, уплативших предприятие государству, должна превышать эквивалент 1,5 миллиона евро за налоговый год;

сумма поступлений в иностранной валюте без учета кредитов и ссуд за отчетный налоговый год должна превышать 32 миллиона евро;

у предприятия не должно быть задолженности по уплате ЕСВ;

на предприятии должен быть размер заработной платы, который не ниже среднего по региону;

предприятие должно быть отнесено к перечню объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориального общества.

Необходимо отметить, что предприятие, которое заинтересовано в бронировании своих сотрудников, должно отправить в Министерство экономики и Генштаб перечень лиц, подлежащих воинскому учету, для их потенциального бронирования. Решение об этом принимается в течение трех рабочих дней. В дальнейшем Генштаб информирует соответствующие органы, а предприятие предоставляет каждому забронированному работнику документ, удостоверяющий этот факт.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании.

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