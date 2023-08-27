Подробности взрывов в Курске: разведка СБУ поразила 5 самолетов, два 'Панциря' и радары комплекса С-300

Ночью 27 августа в Курской и Брянской областях россии раздавались мощные взрывы. Появились подробности этой "бавовны".

Выяснилось, что контрразведка Службы безопасности Украины атаковала аэродром в Курске, где расположены истребители и установки ПВО россиян.

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Как сообщили UAPortal источники в Службе безопасности Украины, аэродром в Курске подвергся атакам военных контрразведчиков из 13 Главного управления СБУ, которые использовали дроны-камикадзе.

Отмечается, что в результате атаки были повреждены четыре истребителя Су-30 и истребитель четвертого поколения МиГ-29.

"Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря"", – сообщил источник.

Отмечается, что российская ПВО во время атаки дронов сбила всего три воздушных цели, другие беспилотники достигли своей цели.

Напомним, 27 августа россияне в соцсетях сообщали о звуках взрывов, звучавших в Брянской и Курской областях.

российское минобороны заявляло, что были сбиты два БПЛА, попаданий не было. Однако впоследствии губернатор Курской области показал, что дрон попал в многоэтажку.

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