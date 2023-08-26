В российском Кемерово произошел масштабный пожар, идет детонация: все подробности (фото, видео)

26 августа в российском городе Кемерово произошел масштабный пожар, дым от которого виднелся в километрах от места инцидента.

Местные жители в пабликах сообщают, что услышали звуки взрывов, затем заметили огромный столб дыма и треск салютов. Они отмечают, что в Кемерово горит склад пиротехники на Терешковой.

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"Конструкции не выдержали, здание обрушилось", – пишут местные.

По данным российских телеграм-каналов, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

О пострадавших или погибших пока не известно, на месте работают оперативные службы.

Как сообщалось, утром 25 августа в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

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