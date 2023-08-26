У російському Кємєрово сталася масштабна пожежа, йде детонація: всі подробиці (фото, відео)

26 серпня у російському місті Кємєрово сталася масштабна пожежа, дим від якої виднівся за кілометри від місця інциденту.

Місцеві мешканці у пабліках повідомляють, що почули звуки вибухів, потім помітили величезний стовп диму та тріск салютів. Вони зазначають, що у Кємєрово горить склад піротехніки на Терешковій.

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"Конструкції не витримали, будівля обрушилася", – пишуть місцеві.

За даними російських телеграм-каналів, площа пожежі становила 600 квадратних метрів.

Про постраждалих чи загиблих поки не відомо, на місці працюють оперативні служби.

Як повідомлялося, вранці 25 серпня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

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