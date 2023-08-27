Подробиці вибухів у Курську: розвідка СБУ уразила 5 літаків, два ''Панцирі'' та радари комплексу С-300

Вночі 27 серпня у Курській та Брянській областях росії лунали потужні вибухи. З'явилися подробиці цієї "бавовни".

З'ясувалося, що контррозвідка Служби безпеки України атакувала аеродром у Курську, де розташовані винищувачі та установки ППО росіян.

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Як повідомили UAPortal джерела у Службі безпеки України, аеродром у Курські зазнав атак військових контррозвідників з 13 Головного управління СБУ, які використали дрони-камікадзе.

Зазначається, що у результаті атаки було ушкоджено чотири винищувачі Су-30 та винищувач четвертого покоління МіГ-29.

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"Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря"", – повідомило джерело.

Зазначається, що російська ППО під час атаки дронів збила лише три повітряні цілі, інші безпілотники досягли своєї мети.

Нагадаємо, 27 серпня росіяни у соцмережах повідомляли про звуки вибухів, що звучали у Брянській та Курській областях.

російське міноборони заявляло, що було збито два БПЛА, влучань не було. Однак згодом губернатор Курської області показав, що дрон влучив у багатоповерхівку.

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