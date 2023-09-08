Подводный аппарат обнаружил загадочный золотой шар на глубине 3300 метров у побережья Аляски (видео)

На глубине примерно 3300 метров под поверхностью океана, недалеко от побережья Аляски, дистанционно управляемый подводный аппарат NOAA Ocean Exploration наткнулся на таинственный золотой шар.

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Эта удивительная форма была "плотно прикреплена" к скале, покрытой белыми губками и имеющей приблизительный диаметр 10 сантиметров с отверстием на одной из сторон.

Первоначально исследователи, транслировавшие свои погружения, не догадывались, что это может быть: яйцо неизвестного вида, мертвая губка или даже коралл.

Возможно, хотя это и вызывает ужас, этот золотой шар все же нужно подробнее исследовать.. По данным The Guardian, гипотезой, которую ученые считают наиболее вероятной, является то, что что-то могло вылупиться из этого шара. И это "что-то" не совсем маленькое.

"Мы определяем это яйцо по его текстуре. Оно выглядит мясистым и не имеет явной анатомии. В нем есть отверстие, свидетельствующее о том, что что-то вошло или получилось. Но это не похоже ни на одно яйцо, которое я когда-либо видел", – сказал морской эколог Керри Хауэлл из Университета Плимута в Великобритании.

С помощью роботизированной руки исследователи осторожно взяли этот объект, определив, что он мягкий, и собрали его для дальнейших исследований. Планируется провести анализ ДНК для определения вида создавшего этот объект.

Тот факт, что этот "золотой шар" был сам по себе, делает его еще более интригующим. Обычно яйца откладываются яйцекладными животными в кладках.

Таким образом, если это действительно яйцо, то оно имеет нечто удивительное. Неизвестный происхождением, этот золотой шар может рассказать нам много нового о тайнах океанских глубин и различных существующих там видах.

Глубоководные океанские области остаются одной из самых загадочных и неисследованных частей нашей планеты. Высокое давление и низкая температура сделали их изучение крайне сложным. Однако благодаря дистанционно управляемым аппаратам океан постепенно раскрывает свои секреты, включая размножение загадочных глубоководных видов.

Хотя ученые смогли взять этот 'золотой шар' и доставить его на корабль, они все еще не смогли идентифицировать его, кроме того, что это продукт биологического происхождения. Вероятно, мы узнаем больше только после того, как они смогут исследовать его в лабораторной среде. и использовать для исследований более сложные инструменты, недоступные на корабле.

Даже если это открытие оставляет много вопросов, оно напоминает нам, как мало мы знаем о нашей собственной планете и сколько остается еще исследовать и оценить наш океан.

Напомним, в Германии найден вход в пещеру, в которую никто не заходил в течение 16 тысяч лет.

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