Погодные контрасты: где в Украине существенно похолодает, пройдут сильные ливни, а где останется +39

Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине недели погода в Украине будет оставаться жаркой в большинстве областей. Однако со среды, 9 июля, похолодание и дожди с ливнями охватят западные области и часть севера страны, и продлятся несколько дней.

С 11 июля дожди и грозы начнут перемещаться по Украине, однако не покроют все регионы. Об этом пишет UAportal со ссылкой на NV.

В четверг, 10 июля, дожди прогнозируются на западе страны, где возможны местами сильные ливни с грозами. Днем ожидается град и порывистый ветер. На остальной территории продолжится период чрезвычайно жаркой и сухой погоды. Ветер на западе будет северный, а в других областях – юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на западе составит +13...+18°C, днем – +15...+20°C. В остальных регионах ночью температура будет колебаться от +19 до +25°C, днем – от +34 до +39°C.

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В пятницу, 11 июля, под влиянием малоподвижного циклона по большей части Украины, кроме южных областей, будет царить нестабильная погода с кратковременными дождями. В некоторых местах днем возможны град и сильные шквалы со скоростью 17–22 м/с. На западе страны ожидаются интенсивные дожди. Ветер будет переменных направлений, со скоростью 5–10 м/с. Ночью на западе температура воздуха будет варьироваться от +10 до +16°C, днем – от +14 до +21°C. В остальных регионах ночью температура составит +19...+25°C, днем – +34...+39°C.

В субботу, 12 июля, дожди с грозами ожидаются на западе и северо-востоке Украины. В остальных регионах обойдется без существенных осадков. Ветер будет переменных направлений, 3–8 м/с, но во время гроз местами его скорость может достигать 15–17 м/с. Ночная температура на западе составит +9...+14°C, днем – +20...+25°C. На остальной территории ночью температура будет варьироваться от +14 до +21°C, днем – от +26 до +32°C, а на юго-востоке ожидается +34...+39°C.

В воскресенье, 13 июля, на востоке и крайнем западе Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах без значительных осадков. Ветер будет переменного направления, со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура на западе составит +10...+15°C, днем – +22...+27°C. В остальных областях ночью температура будет варьироваться от +14 до +21°C, днем - от +26 до +32°C, а на юго-востоке будет +34...+39°C.

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