Погодные сюрпризы: ожидают ли украинцев заморозки в мае

Март этого года в Украине отметился нетипичным теплом. Однако уже в начале апреля ситуация изменилась – страну охватил резкий холод со снегопадами и ночными морозами, местами температура опускалась до -10°C. Несмотря на потепление, которое наблюдается сейчас, возвращение холода еще вполне вероятно.

Но стоит ли ожидать заморозков в мае? На этот вопрос в интервью для "24 Канала" ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она отметила, что заморозки в мае – явление не редкое, а иногда они случаются даже в июне. Такие случаи задокументированы в архивных метеоданных.

"Конечно, не обязательно, что они будут. Но исключать тоже пока не можем. Все в пределах прогнозируемого периода, то есть это неделя – 10 суток, – то, о чем можем говорить", – подчеркнула Наталья Птуха.

Кстати, по словам представительницы Укргидрометцентра, в конце апреля в Украине снова стоит ожидать похолодания. Снижение температуры прогнозируется примерно с 26-27 апреля.

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Наталья Птуха отметила, что сейчас на погоду влияют теплые воздушные массы с юга и юго-востока, однако с 26 апреля атмосферные процессы начнут меняться – будут доминировать северо-западные потоки.

"Поэтому ожидаем постепенное снижение температуры на 5 – 10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть сейчас", – отметила синоптик.

Она уточнила, что если днем 24 апреля прогнозируется от +20 до +26 градусов, то впоследствии температура местами может снизиться до +10 – +15 градусов. При этом ночных заморозков пока не предвидится.

Пока что эти процессы будут больше с облачностью и осадками, поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть. Но, конечно, будем уточнять, потому что это еще 10 дней до того момента, – подчеркнула Птуха.

Метеоролог подчеркнула, что весна не может проходить с постоянной температурой в 20 градусов и постепенным лишь повышением. Температурные колебания случаются всегда – иногда они значительные, а в отдельные годы почти незаметны.

"Пока у нас до 25 апреля стабильно тепло, а потом уже немножечко будет снижаться температура", – резюмировала Птуха.

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