Пограничники эффектно ликвидировали захватчиков под Бахмутом из минометов (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Бахмута Донецкой области.

Там минометные расчеты пограничников ликвидировали российские грузовики. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничники-минометчики наказали захватчиков на Бахмутском направлении за незаконное передвижение на грузовике по украинским дорогам", – говорится в сообщении.

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оккупанты разместили технику на грунтовой дороге, где ее обнаружили аэроразведчики. Они передали данные минометным расчетам, которые и нанесли точные удары.

На видео можно увидеть, что оккупанты понесли потери. Они быстро пытались покинуть локацию и утащили одного из захватчиков с собой.

Точное время и место уничтожения вражеских грузовиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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