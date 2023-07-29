Пограничники из минометов накрыли оккупантов в укрытии под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать ВСУ уничтожать врагов на фронте. В частности, бои ведутся на одной из самых горячих точек фронта – Бахмутском направлении.

Пограничникам удалось накрыть огнем укрытие россиян вблизи Бахмута. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

Отмечается, что из-за огневого влияния украинской артиллерии, оккупанты не имели возможности и шага ступить из своего сомнительного укрытия.

Читайте также: Пограничники нанесли точный удар по оккупантам на Сватовском направлении (видео)

"Не очень-то и нужно: удивительный тандем аэроразведки ГПСУ и пограничников-минометчиков всегда поможет!" – говорится в сообщении.

По данным пограничников, около пяти оккупантов получили ранения, а здание повреждено.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили передвижение оккупантов. На следующих кадрах показано попадание снаряда в здание, из которого россияне совершили укрытие.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!