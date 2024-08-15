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Война в Украине

Пограничники ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов на Волчанском направлении (видео)
Пограничники ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов

Украинские пограничники продолжают давать отпор российским захватчикам на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там бойцы бригады "Гарт" ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Наблюдательный пункт оккупантов уничтожили на Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт", успешно атаковав ударными БпЛА", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы нашли наблюдательный пункт российских захватчиков. На следующих кадрах виден взрыв вследствие удара дроном.

Точное время и место уничтожения наблюдательных пунктов не сообщается. Потери в живой силе со стороны врага не указаны.

Напомним, 14 августа 2024 года бойцы ЦСО А СБУ в Курской области захватили ротный опорный пункт, разветвленный и укрепленный со всех сторон. За один раз в плен попали 102 военнослужащих российской армии.

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