Пограничники нанесли удары по враждебным позициям на Донецком направлении (видео)

Украинские пограничники ведут бои с оккупантами на разных участках фронта. В частности, минометные расчеты отражаются на вражеских позициях на Донецком направлении.

Пограничники обстреливают российские позиции как днем, так и ночью. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"По словам военных, такая работа несколько напоминает рыбалку. Иногда приходится часами ждать, пока россияне потеряют бдительность и дадут возможность навести минометы на цель", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничники, держащие оборону на этом участке совместно с военными ВСУ, с помощью аэроразведки могут отслеживать даже малейшую активность врага. Речь идет о живой силе оккупантов и техники.

На видео можно увидеть работу пограничников в Донецком направлении. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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