Прикордонники завдали ударів по ворожих позиціях на Донецькому напрямку (відео)

Українські прикордонники ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Зокрема, мінометні розрахунки б’ють по ворожих позиціях на Донецькому напрямку.

Прикордонники обстрілюють російські позиції як вдень, так і вночі. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"За словами військових, така робота дещо нагадує риболовлю. Іноді доводиться годинами чекати, поки росіяни втратять пильність і дадуть можливість навести міномети на ціль", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що прикордонники, які тримають оборону на цій ділянці спільно з військовими ЗСУ, за допомогою аеророзвідки можуть відстежувати навіть найменшу активність ворога. Йдеться про живу силу окупантів та техніку.

На відео можна побачити роботу прикордонників на Донецькому напрямку. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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