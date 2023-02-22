Пограничники отбили атаку оккупантов под Бахмутом и взяли 'вагнеровца' в плен (видео)

Украинские пограничники успешно отбили вражескую атаку под Бахмутом Донецкой области. Оккупанты при попытке атаковать украинский опорный пункт потерпели разгром.

В результате 10 врагов умерли, а один "вагнеровец" попал в плен. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничники отбили вражескую атаку на опорный пункт под Бахмутом. В результате уничтожили 10 оккупантов, и 1 вагнеровца взяли в плен", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть российского военного из лежащего на земле ПВК "Вагнер". Наряду с ним находятся украинские пограничники.

Оккупант рассказывает, что сам сдался в плен пограничникам. Также он признал, что "сидел" в тюрьме всю жизнь.

Точное время и место ликвидации вражеской группы, а также захват пленника не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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