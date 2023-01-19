Пограничники показали, как нашли и ликвидировали российских пехотинцев возле Соледара

Украинские пограничники, воюющие на горячих точках фронта, заметили группу российских боевиков вблизи Соледара Донецкой области. Вражеская пехота надеялась скрыться в промышленной зоне.

Однако украинские артиллеристы заметили врага и благодаря точному удару по скоплению российских боевиков. Как следствие, российская армия вновь понесла потери в живой силе.

Государственная пограничная служба Украины, разместившая видео уничтожения кафиров на своей странице в Фейсбуке, отметила: "пограничники под Соледаром умело расправляются с оккупантами".

"С помощью БПЛА пограничников успешно поражены места укрытия и скопления пехоты российско-оккупационных войск. Врагам показалось, что тайник в промышленной зоне надежный, и оказалось, что это не так. Получив координаты размещения подразделения захватчиков, украинские артиллеристы точно поразили цель", — говорится в сообщении.

Напомним, что военнослужащие 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго во взаимодействии с дружественным подразделением помогли ликвидировать группу российских войск в Луганской области. Оккупанты были обнаружены благодаря аэроразведке.

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